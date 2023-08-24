الرياضة جدة تستضيف نهائيات الجولة العالمية للتنــس لمــدة 5 أعوام

البلاد- جدة أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين، اليوم عن فوز مدينة جدة باستضافة نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس لمدة خمسة أعوام مقبلة، بدءاً من العام الجاري 2023 وحتى 2027، حيث ستقام أولى النهائيات على مدار خمسة أيام بتنظيم من وزارة الرياضة، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للتنس، خلال الفتـرة من 28 نوفمبـر وحتى 2 ديسمبر. وستحتضن ملاعب التنس في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة “النهائيات”، بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين في العالم تحت 21 عامًا، حيث تعد هذه النسخة السادسة للنهائيات بعد خمس نسخ ناجحة من البطولة في إيطاليا “ميلانو”، شارك خلالها تسعة من 10 لاعبين حاليين في التصنيف العالمي، يتقدمهم ستيفانوس تسيتسيباس، ويانيك سينر، وكارلوس ألكاراز، وهو ما جعل من هذه البطولة نقطة انطلاق نحو النجومية. وبهذه المناسبة، قالت أريج مطبقاني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس في تصريح صحفي: “ نحن فخورون للغاية باختيار اتحاد لاعبي التنس المحترفين جدة كموقع لاستضافة مثل هذا الحدث المهم لهذه الرياضة، والذي يجسد حجم الدعم والاهتمام من قبل قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-، ومتابعة سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والذي جعل المملكة وجهةً لاستضافة أكبر وأهم البطولات العالمية في مختلف الرياضات والألعاب”. وأضافت مطبقاني: “تلخص نهائيات الجيل القادم من اتحاد لاعبي التنس المحترفين فلسفة اتحادنا، والتي تتمثل في إلهام المواهب الشابة للوصول إلى دائرة اتحاد لاعبي التنس المحترفين ورابطة محترفات التنس في المستقبل القريب، وسنرحب باستضافة أفضل جيل شاب من اللاعبين الذين يتألقون بالفعل ليكونوا قادة جولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين في المستقبل”. من جانبه، أكد رئيس اتحاد لاعبي التنس المحترفين، السيد أندريا جودينزي، أن إقامة نهائيات الجيل الجديد من اتحاد لاعبي التنس المحترفين في “جدة”، تعد فرصة لإلهام مشجعين جدد في منطقة يتواجد فيها عدد كبير من الشباب ومحبي الرياضة بشكل عام. وأضاف: “نحن نتطلع للنجاح الذي سيحققه هذا الحدث مع الاتحاد السعودي للتنس، بعد أن أثبتت نهائيات الجيل القادم للاعبي التنس المحترفين، التي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2017، نفسها كأحد أبرز الأحداث في موسم التنس، حيث يتم استكشاف أفضل اللاعبين في العالم بعمر 21 عامًا أو أقل في نهاية كل موسم”. يشار إلى أن لعبة التنس في المملكة تمر بمرحلة تحول كبيرة تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030، والتي من أبرزها رفع مستوى الوعي، وتعزيز الاهتمام بين الشباب السعودي المتحمسين للرياضة، وزيادة عدد الاستضافات في مختلف الألعاب والرياضات، لاسيما لعبة التنس، وأن تصبح المملكة مقرًّا لكبرى تلك الأحداث الدولية.