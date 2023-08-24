تتصدرها الأطعمة والمشروبات.. 12 مليار ريال تسوق في أسبوع

البلاد – جدة

ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة، إلى نحو 12.02 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس الحالي، مقارنة بنحو 11.97 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه. ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي – ساما، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 172.78 مليون عملية.

وشهدت جميع القطاعات انخفاضًا من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، ما عدا قطاعات التعليم، والترفيه والثقافة، والملابس والأحذية المرتفعة بنسبة 196 % و9 % و3 % على التوالي ، فيما تصدر قطاع الفنادق، القطاعات المنخفضة بنسبة 19 %، تلاه قطاعا المطاعم والمقاهي، والاتصالات بنسبة 10 %. وتركز إنفاق المستهلكين خلال تلك الفترة، على قطاع الأطعمة والمشروبات ﺑـ1.68 مليار ريال، تلاه قطاع المطاعم والمقاهي بقيمة 1.64 مليار ريال وبالنسبة لتوزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس 2023م، فقد تصدرت الرياض بنحو 4.01 مليار ريال، ما يمثل 33 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑـ1.72 مليار ريال وتمثل العمليات عبر نقاط البيع ، ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.