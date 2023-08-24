الوحدة يقسو على الطائي بثلاثية

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الوحدة فوزه الثاني تواليًا، ونجح في التغلب على نظيره الطائي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن.
سجل أهداف فريق الوحدة كل من فيصل فجر من ركلة جزاء في الدقيقة 34، وسعيد المولد في الدقيقة 62، و اختتم النيجيري إيغالو الأهداف في الدقيقة 90 +2.
بتلك النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى6 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الطائي عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.
الهدف الأول للوحدة عن طريق فيصل فجر⚽#دوري_روشن_السعودي#الطائي_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/satbTwImLO
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023
ثاني أهداف الوحدة عن طريق سعيد المولد⚽#دوري_روشن_السعودي#الطائي_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/TYEKeWSnOV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023
الوحدة يضيف ثالث الأهداف في شباك الطائي⚽#دوري_روشن_السعودي#الطائي_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/C2anoAXSpu
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023