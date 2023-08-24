الرئيسية
/
/
/
/
/
الوحدة يقسو على الطائي بثلاثية
الأولى الرياضة

الوحدة يقسو على الطائي بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time8 / صفر / 1445 هـ      24 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الوحدة فوزه الثاني تواليًا، ونجح في التغلب على نظيره الطائي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن.

سجل أهداف فريق الوحدة كل من فيصل فجر من ركلة جزاء في الدقيقة 34، وسعيد المولد في الدقيقة 62، و اختتم النيجيري إيغالو الأهداف في الدقيقة 90 +2.

بتلك النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى6 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الطائي عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.