الرياضة

الهلال يدك شباك الرائد برباعية نظيفة

صحيفة البلادaccess_time8 / صفر / 1445 هـ      24 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالرحمن الخزيم

عاد فريق الهلال الأول لكرة القدم من معقل مضيفه الرائد بفوز كبير، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» موسم 2023-2024.

بهذا الفوز؛ رفع الهلال رصيده من النقاط إلى 7، بينما ظل الرائد برصيد خالٍ من النقاط في المركز الـ18 والأخير.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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