الهلال يدك شباك الرائد برباعية نظيفة

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
عاد فريق الهلال الأول لكرة القدم من معقل مضيفه الرائد بفوز كبير، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» موسم 2023-2024.
بهذا الفوز؛ رفع الهلال رصيده من النقاط إلى 7، بينما ظل الرائد برصيد خالٍ من النقاط في المركز الـ18 والأخير.
برباعية.. #الهلال يتجاوز #الرائد ✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي#الرائد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/czZ3p6oDpY
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023