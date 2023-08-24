الاتفاق ينجو من فخ الخليج في دوري روشن

محمود العوضي- جدة
تجنت فريق الاتفاق الأول لكرة القدم تلقي الهزيمة الأولى هذا الموسم 2023-2024 على يد ضيفه الخليج، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس على استاد الأمير محمد بن فهد، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».
تقدم للخليج المحترف فابيو مارتينز، عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول. واحتاج الاتفاق للانتظار حتى الدقيقة 50 ليدرك التعادل عن طريق لاعبه فيكتور دوس سانتوس. بهذه النتيجة؛ رفع الاتفاق رصيده إلى 7 نقاط، بينما حصد الخليج أول نقطة له هذا الموسم.
الخليج يسجل الهدف الأول في شباك الاتفاق ⚽#دوري_روشن_السعودي#الاتفاق_الخليج | #SSC pic.twitter.com/VHCzHomb9v
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023
الاتفاق يسجل الهدف الأول في شباك الخليج⚽#دوري_روشن_السعودي#الاتفاق_الخليج | #SSC pic.twitter.com/aciSiNFmUp
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023