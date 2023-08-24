الرياضة

الاتفاق ينجو من فخ الخليج في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time8 / صفر / 1445 هـ      24 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تجنت فريق الاتفاق الأول لكرة القدم تلقي الهزيمة الأولى هذا الموسم 2023-2024 على يد ضيفه الخليج، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس على استاد الأمير محمد بن فهد، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

تقدم للخليج المحترف فابيو مارتينز، عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول. واحتاج الاتفاق للانتظار حتى الدقيقة 50 ليدرك التعادل عن طريق لاعبه فيكتور دوس سانتوس. بهذه النتيجة؛ رفع الاتفاق رصيده إلى 7 نقاط، بينما حصد الخليج أول نقطة له هذا الموسم.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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