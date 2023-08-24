الرياضة

الاتحاد يمطر شباك الرياض برباعية

صحيفة البلادaccess_time8 / صفر / 1445 هـ      24 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عثمان الشمراني

الاتحاد يمطر شباك الرياض برباعية

أمطر فريق الاتحاد شباك مضيفه الرياض، برباعية في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» موسم 2023-2024.

بهذا الفوز؛ رفع الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط؛ ليتصدر ترتيب دوري روشن للمحترفين بفارق النقاط عن الأهلي، بينما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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