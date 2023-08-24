محمود العوضي- جدة
تصوير- عثمان الشمراني
الاتحاد يمطر شباك الرياض برباعية
أمطر فريق الاتحاد شباك مضيفه الرياض، برباعية في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» موسم 2023-2024.
بهذا الفوز؛ رفع الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط؛ ليتصدر ترتيب دوري روشن للمحترفين بفارق النقاط عن الأهلي، بينما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط.
بنزيما يسجل أول أهدافه بالدوري🇸🇦⚽️#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/ucCCewxX3M
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023
حمدالله يضيف الهدف الثاني للاتحاد⚽#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/i9GXJhQ1sS
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023
مقصية حمدالله مع نهاية الشوط الأول🥅#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/uMvnVEmFj4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023
صالح العمري يضيف الرابع للاتحاد⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/E2hg3rKIWU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023