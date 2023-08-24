الرياضة

الأهلي يقتنص فوزًا قاتلًا من الأخدود

صحيفة البلادaccess_time8 / صفر / 1445 هـ      24 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- ريان أبوهبرة

اقتنص فريق الأهلي فوزاً قاتلاً على حساب ضيفه الأخدود بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد الأمير عبدالله الفيصل، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

حمل هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الأهلي توقيع لاعب خط الوسط الإيفواري فرانك كيسي عند الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني 6+90.

بهذا الفوز؛ رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر بفارق النقاط، بينما تجمد رصيد الأخدود عند نقطة وحيدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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