الأهلي يقتنص فوزًا قاتلًا من الأخدود

محمود العوضي- جدة
تصوير- ريان أبوهبرة
اقتنص فريق الأهلي فوزاً قاتلاً على حساب ضيفه الأخدود بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد الأمير عبدالله الفيصل، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».
حمل هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الأهلي توقيع لاعب خط الوسط الإيفواري فرانك كيسي عند الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني 6+90.
بهذا الفوز؛ رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر بفارق النقاط، بينما تجمد رصيد الأخدود عند نقطة وحيدة.
كيسيه ⚽️
هدف أهلاوي في الرمق الأخير#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/9AO5v4f26Z
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023