الأسواق تترقب مسار الفائدة.. أسعار الذهب تستعيد ارتفاعها

البلاد – جدة / نيويورك – وكالات

استقرت أسواق الذهب العالمية بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار ، فيما يترقب المستثمرون مؤشرات من محافظي البنوك المركزية الكبرى بشأن مسار أسعار الفائدة.

وحقق المعدن الأصفر تحسنا في المعاملات الفورية 0.1 % ليصل إلى 1900.09 دولار للأوقية (أنصة)، مبتعدًا أكثر عن أدنى مستوى في 5 أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي, كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1928.60 دولارًا.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، فقد أرتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % لتصل إلى 23.49 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 920.04 دولارًا، في حين استقر البلاديوم عند 1260.23 دولارًا. وفي السعودية ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء ليستعيد النفيس بريقه مرة أخرى، بعد هبوط سجله خلال الأسبوع الماضي.

فقد سجل السعر عيار 24 نحو 229.32 ريال (61.15 دولار) ، كما سجل الجرام عيار 21 نحو 200.65 ريال (53.51 دولار) ، وعيار 18 حوالي 171.99 ريال (45.86 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب المستعمل من عيار 22 نحو 205.21 ريال، بينما سجل عيار 21 نحو 195.65ريال، وعيار 18 نحو 166.99 ريال.

السبائك المحلية

تنتج المملكة السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 جرامات وصولاً إلى كيلوغرام، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة الـ10 جرامات نحو 2357.37 ريال سعودي (628.63 دولار)، والسبيكة زنة الـ20 غرامًا نحو 4682.63 ريال (1.248.70 دولار)، والسبيكة زنة 50 غراما حوالي 11626.31 ريال(3.100.35 دولار)، والسبيكة زنة كيلو غرام نحو 230.920 ألف ريال سعودي (61.578).