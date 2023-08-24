أسبوع الامتياز التجاري بجدة

البلاد – جدة

تتواصل فعاليات أسبوع الامتياز التجاري الذي ينظمه مركز دعم المنشآت بجدة، بمشاركة عدد من المتحدثين من بنك التنمية الاجتماعي وعدد من البنوك ، وكذلك الشركات المحلية العامة مختلف القطاعات. وتهدف “منشآت” من خلالها التعريف بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم القطاعات المختلفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الامتياز التجاري.

ويتناول أسبوع الامتياز التجاري استثمار الملكية الفكرية عبر نموذج عمل الامتياز التجاري،والإدارة المالية للامتياز التجاري،وضوابط ممارسة الامتياز التجاري، وأهم ملامح نظام الامتياز التجاري الجديد، وكيف تؤهل علامتك التجارية للامتياز في مجال المطاعم والمقاهي. ويأتي أسبوع الامتياز التجاري ، ضمن سلسلة أسابيع الأعمال التي تنظمها “منشآت” مثلة بمراكز دعم المنشآت، خلال الفترة من 20 وحتى 24 أغسطس، بتعاون عدد من الجهات الحكومية والبنوك والقطاعات المعنية في منح العلامات التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التي تقدم الدعم لرواد الأعمال وتساعد في رفع مساهمة قطاع الامتياز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

كما تهدف الأسابيع إلى التعريف بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم القطاعات المختلفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.