ميناء جدة يحقق أعلى مناولة

البلاد – جدة

بأرقام قياسية ، حقق ميناء جدة الإسلامي أعلى مناولة شهرية في تاريخه خلال شهر يوليو بحجم 491,197 حاوية قياسية، مما يؤكد قوة الحركة التجارية بالميناء بوصفه الأول على ساحل البحر الأحمر بالتجارة البحرية العابرة والحاويات والبضائع.

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” الرامية لتعزيز منظومة الموانئ السعودية، وزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 40 مليون حاوية قياسية، ورفع الحصة السوقية للمملكة من المسافنة الإقليمية إلى 45 % بحلول عام 2030م؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي نجح في كسر الرقم السابق الذي سجله خلال شهر يونيو 2023م بمناولة 473,676 حاوية قياسية، مما يؤكد نجاح جهود “موانئ” في تطوير بنيته التحتية من خلال تنفيذ مشروع تعميق قناتي الاقتراب وحوض الدوران والممرات البحرية وحوض المحطة الجنوبية بقيمة تبلغ 184 مليون ريال، بما يُسهل استقبال سفن الحاويات العملاقة، ويُسهم في زيادة القدرة التنافسية للميناء.