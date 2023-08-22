الرياضة ” هديل” تُتوج ببرونزية العالم للجوجيتسو

البلاد- جدة أهدت البطلة السعودية، هديل قدحة، المملكة ميدالية برونزية، خلال منافسات بطولة العالم للجوجيتسو للشباب تحت 14 عامًا 2023. وقدمت هديل قدحة مستوى عالي الاحترافية، استحقت من خلاله الميدالية البرونزية، في بطولة العالم المقامة في كازاخستان والمنظمة من قبل الاتحاد الدولي للجوجيتسو. وتعد البطولة التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي من أكبر وأضخم البطولات على أجندة الرياضة العالمية، وكانت أبوظبي قد استضافت النسخ الثلاث الماضية من بطولة العالم.