الرياضة” هديل” تُتوج ببرونزية العالم للجوجيتسو صحيفة البلادaccess_time6 / صفر / 1445 هـ 22 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أهدت البطلة السعودية، هديل قدحة، المملكة ميدالية برونزية، خلال منافسات بطولة العالم للجوجيتسو للشباب تحت 14 عامًا 2023. وقدمت هديل قدحة مستوى عالي الاحترافية، استحقت من خلاله الميدالية البرونزية، في بطولة العالم المقامة في كازاخستان والمنظمة من قبل الاتحاد الدولي للجوجيتسو. وتعد البطولة التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي من أكبر وأضخم البطولات على أجندة الرياضة العالمية، وكانت أبوظبي قد استضافت النسخ الثلاث الماضية من بطولة العالم.