نيابةً عن ولي العهد .. وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في حوار بريكس

جدة : البلاد

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، يغادر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى جمهورية جنوب أفريقيا ليرأس وفد المملكة المشارك في (حوار بريكس بلس، وبريكس أفريقيا)، تحت شعار ” شراكة من أجل النمو المتسارع، والتنمية المستدامة، والتعددية الشاملة”، المنعقد يوم الخميس 24 أغسطس 2023م، في مدينة جوهانسبرغ.

ويناقش حوار بريكس بلس، وبريكس أفريقيا، العديد من المستجدات على الساحة الدولية، والتحديات التي يشهدها العالم، كما سيبحث الحلول المستدامة للتحديات التي يشهدها العالم، بما في ذلك قضايا بريكس والجنوب العالمي لبناء شراكات ذات منفعة متبادلة في عالم متعدد الأقطاب.

كما سيعقد سمو وزير الخارجية على هامش القمة عدداً من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في حوار بريكس بلس، وبريكس أفريقيا.

ويضم وفد المملكة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومدير عام المنظمات الدولية شاهر الخنيني.