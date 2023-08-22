«مسك» .. تمكين الشباب على أسس الحوار والتواصل

البلاد ـ الباحة

تنظم مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، نهاية أغسطس الجاري، فعالية “جولة مسك” في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة، وذلك برعاية أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وتشمل الفعالية، التي تأتي نسختها المقبلة في إطار فعاليات برامج ومبادرات مؤسسة محمد بن سلمان، 4 جلسات حوارية لمسارات مسك الأربعة، والتي تشمل مسك القادة ومسك الريادة ومسك المهارات ومسك للمجتمع، وذلك بمشاركة رؤساء تنفيذيين ورواد أعمال وأصحاب التجارب المُلهمة.

وتُقدم الجولة 6 ورش عمل تفاعلية في المجالات القيادية والريادية والمهنية والإبداعية، ومساحة مخصصة للتطوير المهني؛ لدعم وتمكين الخريجين والخريجات من بناء وتطوير مسيرتهم المهنية.

وتُعرّف الجولة بفرص التمكين للجيل الواعد وما توفره مؤسسة “مسك” وجهاتها التابعة من برامج ومبادرات تمكينية، من خلال الأجنحة التعريفية المصاحبة التي تهدف إلى بناء مجتمع شبابي تفاعلي وطموح.

وتشهد “جولة مسك” المناظرة الختامية لبرنامج صوت الشباب، والذي يهدف إلى استقطاب الطاقات الشبابية من جميع أنحاء المملكة، وإشراكهم في رحلة إثرائية تُفعّل دورهم كمواطنين فاعلين ومؤثرين وقادرين على بناء مستقبلٍ واعد.

ويسعى البرنامج إلى تمكين مجتمع الشباب من أُسس الحوار والتواصل والتفكير النقدي وبناء الحجج، وتأهيل الشباب والفتيات للمنافسة النهائية وخوض مناظرة أمام صُناع القرار؛ لمناقشة موضوعات تهتم بشؤون الشباب في القطاع غير الربحي.

وتهدف “جولة مسك” إلى الوصول للطاقات الشبابية والإبداعية في جميع أنحاء المملكة، وإلهامهم وتمكينهم من خلال إتاحة الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الرواد والمُلهمين والجيل الواعد في المجالات ذات العلاقة بالشباب، إذ يُشكّل تفاعل الشباب الطموح مع الأنشطة الإثرائية التي تقدمها الجولة، فرصة لتبادل الخبرات والتجارب.

وتواصل مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” ما بدأته منذ 2022م، حيث انعقدت 5 جولات سابقة في جدة والدمام والمدينة المنورة وتبوك والقصيم، استفاد منها أكثر من 27 ألف شاب وشابة. وأوضحت “مسك” أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل، وحضور فعالية جولة مسك في الباحة، وإتمام عملية التسجيل عبر رابط الموقع الإلكتروني.