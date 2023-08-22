محافظ جدة يطلع على مبادرات جمعية المسؤولية الاجتماعية

جدة : البلاد

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه بمقر المحافظة اليوم, رئيس جمعية المسؤولية الاجتماعية بجدة دليم بن سلمان آل ناشر وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وتسلّم سموّه خلال اللقاء نسخة من تقرير الجمعية الذي يستعرض منجزاتها خلال الفترة الماضية متضمناً أهم المبادرات المنفذة بالشراكة مع شركات القطاع الخاص في المجالات البيئية و المجتمعية والاقتصادية, حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج والفعاليات المقدمة أكثر من 120 ألف مستفيد.

وتهدف الجمعية لتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في جميع قطاعات العمل ومؤسسات المجتمع من خلال خلق المبادرات التنموية الموجهة لاحتياجات المجتمع ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وعلمياً، وابتكار الحلول المعززة للمسؤولية الاجتماعية والتي تحقق التنمية المستدامة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة، من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة.