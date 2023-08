ليفربول يربح الاستئناف بشأن طرد ماك أليستر أمام بورنموث

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي الثلاثاء، عن قبول استئناف ليفربول بشأن طرد لاعبه الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر أمام بورنموث، السبت الماضي.

وأشهر الحكم الإنجليزي توماس برامول بطاقة حمراء مباشرة في وجه ماك أليستر (24 عامًا) نتيجة تدخّل متهور على لاعب بورنموث، ريان كريستي، في الدقيقة 58.

رُغم النقص العددي، تمكّن ليفربول من حسم المباراة لصالحه بملعب (أنفيلد) وانتصر بنتيجة (3-1) لحساب مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدّم ليفربول باستئناف لدى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لرفع العقوبة عن ماك أليستر، الذي قبل بدوره الدعوى وأسقط عقوبة الإيقاف 3 مباريات عن اللاعب.

وسيصبح ماك أليستر متاحًا لخوض مباراة الجولة الثالثة من الـ(بريميرليغ) يوم الأحد المقبل 27 أغسطس، في ملعب نيوكاسل يونايتد (سانت جيمس بارك).

Alexis Mac Allister will not serve a suspension after a successful appeal against the red card he received during Saturday’s victory over AFC Bournemouth.

— Liverpool FC (@LFC) August 22, 2023