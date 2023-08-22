لا للمارتيديلا والمشروبات الغازية.. اخصائية تغذية: إفطار الصباح يعزز صحة الطلاب البدنية والنفسية

جدة- ياسر خليل

أكدت اخصائية التغذية العلاجية الشيماء الحربي ، على أهمية صحة الطلبة الدارسين تزامناً مع بدء وانطلاق العام الدراسي الجديد، مبينة أن أهم ما يشغل تفكير الوالدين مع بدء موسم العام الدراسي الجديد هو الصحة البدنية والنفسية لأبنائهم من الطلبة والطالبات وتهيئة بيئة مريحة لمساعدتهم على التحصيل الدراسي .

وقالت إنه لتحقيق هذه الغاية يجدر على الأهالي تدريبهم على تنظيم العادات اليومية وأهمها وجبة الإفطار الصباحي الصحية فهي أفضل مانقدمه لأجسادنا في بداية اليوم ، لكون وجبة الإفطار الصحية تحتوي على حصص متنوعة من مجموعات الطعام مثل الحبوب الكاملة والبروتين والخضار والفاكهة ، ومن الممكن أن تتضمن حصة من الألبان للأطفال أو مشروب ساخن منخفض بالسكريات للبالغين مثل الشاي والقهوة أو الأعشاب.



ونوهت اخصائية التغذية العلاجية إلى أن هناك فوائد عديدة للإفطار الصحي من أهمها : تنظيم مستوى السكر بالدم ، مساعدة الجسم بالحفاظ على الوزن الصحي والتحكم بزيادة الوزن ، دعم الجسم بالعناصر الغذائية من الفيتامينات والمعادن ، زيادة جودة الأداء الوظيفي ، ولا تقتصر فوائد الإفطار الصحي على الصحة البدنية فقط فلها تأثير أيضًا على الصحة النفسية بزيادة الشعور بالرضا والسعادة ، فصحيح أن السعادة لا تعالج المرضى لكنها قد تساعد الناس على الحماية من المرض ، فمن المعروف أن العوامل النفسية قد تلعب دورًا مهمًا في الأداء البدني ، فخلال العقود الأخيرة أهتم الباحثون في مجالات العلوم الاجتماعية والصحة بالمجال النفسي وأهمية مشاعر الرضا والسعادة للفرد ، ومن غير المألوف ربط السعادة بعادة الإفطار ، ولكن أحد الأبحاث بينت علاقة قوية بين زيادة معدل السعادة مع تناول وجبة الإفطار وبزيادة معدل الوجبات خلال اليوم وزيادة تناول الفاكهة والخضار الغنية بمضادات الأكسدة .



واختتمت الشيماء الحربي حديثها بقولها : إن عادة الإفطار الصحي تستحق التخطيط لها والحفاظ عليها لما تمنحه من المميزات لكل أفراد العائلة.

يشار إلى أن الموادّ الغذائية المهمة في وجبة الإفطار، تتمثل في الفواكه: حيث تعتبر الفواكة مصدر غني بالألياف الغذائية والماء والفيتامينات الضرورية لبناء الجسم، مثل حبة تفاح أو موز أو إجاص.

أما الخضراوات: فهي تحتوي ،على نسبة عالية من الألياف الغذائية والماء والفيتامينات، فعلى الأهل أن يشجعوا أطفالهم وأبنائهم على تناولها، مثل الخس أوالخيار أوالجزر وغيرها.

وبالنسبة للنشويات، فيجب أن تحتوي وجبة الإفطار على موادّ نشويّة، وذلك لأهمّيّة النشويات في إمداد جسم طلاب المدارس بالطاقة التي تمكنه من القيام بنشاطاته الحركية والذهنية في المدرسة، مثل الخبز بكافة أشكاله من خبز أسمر أو خبز التوست أو خبز الشوفان.

أما الألبان، فهي تتمثل في الحليب ومشتقاته من لبن أو لبنة أو جبنة.

من جهة أخرى يوجد أطعمة وعصائر لا ينصح بتواجدها في وجبة الإفطار لطلاب المدارس، مثل المرتديلا نظراً لغناها بالدهون والأملاح، والعصائر غير الطبيعية والمشروبات الغازية والمشروبات التي تحوي الكافيين، لذا فلنحرص على تعويد أبنائنا في جميع المراحل العمرية على تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب، إلى المدسة .

أهمية فطور الصباح