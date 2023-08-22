«كاوست» تعزز الابتكار في تقنيات الطاقة الشمسية

البلاد ــ جدة

تطمح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية إلى أن تكون منارة للمعرفة والتعليم التقني والبحثي، وبيئة مميزة لإلهام العقول والمواهب الواعدة، التي تسعى إلى تحقيق الاكتشافات التي تعالج أهم التحديات الإقليمية والعالمية، وتسعى الجامعة حثيثاً إلى أن تكون جسراً لتقريب الشعوب والثقافات لما فيه خير الإنسانية.

واتساقاً مع هذه الأهداف، تواصل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” إنجازاتها العلمية في مختلف المجالات، والبحوث والتقنية، ومؤخرًا أبرمت الجامعة، مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار في مجال تقنيات الطاقة الشمسية، مع شركة لونغي “LONGi” الرائدة عالمياً، في صناعة الطاقة الشمسية، وذلك خلال مؤتمر شنغهاي الدولي للمعارض 2023م، الذي يعد حدثًا دوليًا رائدًا لتجارة الطاقة الشمسية.



وتسلط مذكرة التفاهم الضوء على التزام المؤسستين بدفع عجلة الابتكار وتسريع تبني حلول الطاقة المستدامة؛ لمواجهة التحديات الملحة لتغير المناخ، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء. وتعكس هذه الشراكة التزام “كاوست” بتطوير تقنيات الطاقة الشمسية لمواجهة تحديات الطاقة الإقليمية والعالمية، من خلال الجمع بين أحدث الأبحاث والابتكارات في الجامعة مع خبرة لونغي الصناعية؛ بهدف دفع التطورات المؤثرة في تقنية الطاقة الشمسية، والإسهام في الانتقال نحو مستقبل أنظف وأكثر استدامة.



ويأتي تعاون الجامعة مع لونغي فرصة لتسريع الابتكار في تقنيات الطاقة الشمسية في مركز “كاوست” للطاقة الشمسية، وسط طموحات الجامعة لزيادة كفاءة وموثوقية التقنيات الكهروضوئية الجديدة، والانتقال من تطوير الأجهزة على نطاق المختبر إلى المستويات الصناعية، وتصميم تقنيات الطاقة الشمسية؛ وفقًا للمتطلبات المحددة للمنطقة.



وستقوم “كاوست” بموجب مذكرة التفاهم مع شركة “لونغي” بتنفيذ مشاريع مشتركة، والاستفادة من الخبرات ونقاط القوة التكميلية بينهما، في العديد من المجالات؛ كاختبار مفاهيم الوحدات الكهروضوئية الجديدة في العالم الحقيقي، وفي الظروف الخارجية، وتطوير مواد وتصاميم جديدة للخلايا الشمسية، فضلاً عن تطوير عمليات التصنيع المتقدمة، وتحسين الأداء.



كما تنطلق مذكرة التفاهم من تعزيز تنمية المواهب من خلال تطوير برامج التدريب التعليمي والمهني المشتركة، وورش العمل، والزيارات المتبادلة، واستشراف الأفكار والخبرات بين الباحثين والمهندسين والطلبة، وتعزيز بيئة تعاونية مثمرة، ودفع المزيد من الابتكارات في مجال الطاقة الشمسية، والإسهام في تطوير القوى العاملة المحلية لقطاع الطاقة الكهروضوئية في المملكة.

أهمية مذكرة التفاهم