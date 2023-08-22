فيديو.. أرسنال “المنقوص” يهزم كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

حقق أرسنال فوزًا بشق الأنفس في ملعب كريستال بالاس بهدف نظيف، سهرة الاثنين، لحساب المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).

دارت أحداث المباراة في أرضية ملعب (سيلهارست بارك) معقل كريستال بالاس بالعاصمة لندن، في حضور نحو 22 ألف مشجّع، وإدراها تحكيميًا دافيد كوت.

سجّل هدف المباراة الوحيد القائد وصانع الألعاب النرويجي، مارتن أودريغارد، في الدقيقة 53، من علامة الجزاء، حيث وضعها على يمين الحارس سام جونستون.

في حين لعب أرسنال منقوصًا منذ الدقيقة 67، نتيجة طرد المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسيو، حيث أشهر الحكم كوت البطاقة الحمراء في وجه بعد تدخّل خشن.

بتلقي توماسيو الطرد أمام بالاس، فإن أرسنال قد واجه 103 بطاقات حمراوات في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي، ويظل الرقم القياسي بحوذة إيفرتون (106).

وأصبح أرسنال الفريق الثالث الذي يحقق العلامة الكاملة من أول جولتين في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مانشستر سيتي وبرايتون هوف ألبيون.