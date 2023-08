غوارديولا يخضع لعملية جراحية ويغيب أسابيع عن مانشستر سيتي

خضع المدرب الإسباني بيب غوارديولا (52 عامًا) إلى عملية جراحية اليوم الثلاثاء، ما سيغيّبه عن مباريات فريقه مانشستر سيتي، لمدّة 3 أسابيع على الأقل.

وقال مانشستر سيتي في بيان رسمي: إن غوارديولا خضع لعملية جراحية ناجحة على مستوى فقرات الظهر، في إحدى عيادات مدينة برشلونة الإسبانية.



لن يكون غوارديولا متاحًا للجلوس على المقعد الفني للفريق، إلا بعد نهاية فترة التوقف الدولي المقبل، التي تبدأ مطلع سبتمبر وتنتهي في منتصف الشهر.



سيغيب غوارديولا عن مباراتي مانشستر سيتي المقبلتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام شيفيلد يونايتد يوم 27 أغسطس، وفولهام يوم 2 سبتمبر.



وكان مانشستر سيتي -بطل إنجلترا في المواسم الـ3 الأخيرة- قد حقق الفوز في أول جولتين من الموسم الجديد، أمام بيرنلي (3-0) ونيوكاسل (1-0).



وافتتح الفريق، الموسم الجديد (2023-2024) بحصد كأس السوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخه، عندما هزم إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح (5-4).

Pep Guardiola has today undergone a routine operation on a back problem.

Everyone at Manchester City wishes Pep a speedy recovery, and look forward to seeing him back in Manchester soon.

— Manchester City (@ManCity) August 22, 2023