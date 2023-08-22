ضبط 31 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات الرعي

البلاد : متابعات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (31) مخالفًا لنظام البيئة، (18) مواطنًا، و(12) مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمًا من الجنسية اليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي (556) متنًا من الإبل، و(860) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد المليكة ومحمية شرعان.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.