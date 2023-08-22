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ضبط 31 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات الرعي

صحيفة البلادaccess_time6 / صفر / 1445 هـ      22 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (31) مخالفًا لنظام البيئة، (18) مواطنًا، و(12) مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمًا من الجنسية اليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي (556) متنًا من الإبل، و(860) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد المليكة ومحمية شرعان.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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