ضبط مشعلي النار في الغطاء النباتي

البلاد ــ أبها

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (14) مخالفاً لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغظاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، (13) مواطنًا، ومقيم من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال. وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.