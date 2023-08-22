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ضبط مشعلي النار في الغطاء النباتي

صحيفة البلادaccess_time6 / صفر / 1445 هـ      22 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ أبها

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (14) مخالفاً لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغظاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، (13) مواطنًا، ومقيم من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال. وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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