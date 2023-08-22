شاهد.. أهداف مباراة ميلان وبولونيا (2-0)

عاد ميلان من ميدان بولونيا بانتصار صعب سهرة الاثنين، قوامه هدفان نظيفان، ضمن مباريات المرحلة الأولى من موسم الدوري الإيطالي الجديد (2023-2024).

أقيمت المباراة في عقر دار بولونيا ملعب (ريناتو دالار) أمام حضور جماهيري غفير قارب 30 ألف مشجّع في المدرجات، وبصافرة الحكم الإيطالي بايريتو.

ميلان حسم المباراة من شوطها الأول حينما سجّل له المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، والجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش، في الدقيقتين 11 و21.

في الشوط الثاني حاول بولونيا العودة وسيطر على الكرة جيدًا، لكن من دون نجاعة حقيقية على مرمى ميلان، لتنتهي المباراة بفوز الزوّار بهدفين نظيفين.

شاهد أهداف ميلان وبولونيا 2-0