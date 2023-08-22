الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة ميلان وبولونيا (2-0)

محمد ابو الوفاaccess_time6 / صفر / 1445 هـ      22 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف ميلان وبولونيا

عاد ميلان من ميدان بولونيا بانتصار صعب سهرة الاثنين، قوامه هدفان نظيفان، ضمن مباريات المرحلة الأولى من موسم الدوري الإيطالي الجديد (2023-2024).

 

أقيمت المباراة في عقر دار بولونيا ملعب (ريناتو دالار) أمام حضور جماهيري غفير قارب 30 ألف مشجّع في المدرجات، وبصافرة الحكم الإيطالي بايريتو.

 

ميلان حسم المباراة من شوطها الأول حينما سجّل له المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، والجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش، في الدقيقتين 11 و21.

 

في الشوط الثاني حاول بولونيا العودة وسيطر على الكرة جيدًا، لكن من دون نجاعة حقيقية على مرمى ميلان، لتنتهي المباراة بفوز الزوّار بهدفين نظيفين.

 

شاهد أهداف ميلان وبولونيا 2-0

 

m.abo.elwafa

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