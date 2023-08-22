دوري الرياضات الإلكترونية.. تبادل ثقافي وتعاون دولي

البلاد – جدة

تنافس أكثر 25 منتخبًا في الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية، الذي انطلق في الرياض، بمشاركة 35 دولة، ومجموعة من البطولات المخصصة للرجال والسيدات في ألعاب شهيرة مثل eFootball و Valorant، بعد أن أقيمت مراسم حفل انطلاق الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ووزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، ورؤساء اتحادات الرياضات الإلكترونية في الدول: الكويت، الإمارات العربية المتحدة، تونس، السنغال، كينيا، غانا، المغرب، البحرين، عمان، الكاميرون، مالي، الصومال، ليبيا، سوريا، العراق، بوركينا فاسو، الأردن، لبنان، ساحل العاج، جيبوتي، جنوب أفريقيا، ناميبيا، نيجيريا.

واعتبر الأمير فيصل بن بندر، أن إقامة الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية دليل على أهمية القطاع في العالم العربي والأفريقي، ووسيلة رئيسة لخلق مجال للتبادل الثقافي والتعاون بين الدول المشاركة، آملاً أن ينضم إلى المنتخبات المشاركة المزيد من نظيراتها في العالم العربي ودول أفريقيا مع مرور الوقت، منوهاً بالأهداف المنشودة من هذه البطولة؛ إذ توفر فرصة للاعبين للتجّمع معاً، ومشاركة التجارب، والاحتفال بحبهم المشترك وتنافسهم في مجال الرياضات الإلكترونية.

من جانبه، ثمن الدكتور صبحي، لسمو الأمير فيصل بن بندر دعمه في إنشاء الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية، عادّاً التقاء شباب وشابات العالم العربي والأفريقي في مكان واحد والمشاركة في مثل هذه المنافسات له أهمية واضحة، ويتيح فرصاً عديدة للتطوير.



ويقام الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية في منطقة التحدي بموسم الجيمرز: أرض الأبطال، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، وشهد في يومه الأول إقامة مواجهتين في لعبة Valorant (رجال وسيدات)، وفي اليوم الثاني جرت 4 مواجهات (2 منها في لعبة Valorant رجال وسيدات، و2 منها في لعبة eFootball رجال وسيدات)، وفي اليوم الختامي أقيمت 4 مواجهات نهائية (2 منها في لعبة Valorant رجال وسيدات، و2 منها في لعبة eFootball رجال وسيدات) وتم تتويج الفائزين، إذ توج لاعب المنتخب الأردني للرياضات الإلكترونية، سيف الدين دبابنة، بلقب بطولة الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية للعبة Efootball، حيث نجح دبابنة في تحقيق اللقب بعد فوزه في النهائي على لاعب المنتخب المغربي بنتيجة 2-1. وكان الدبابنة قد تخطى دور المجموعات؛ حيث ضمت مجموعته منتخبات الكاميرون وبوركينا فاسو والكويت والسنغال وغانا لينتقل إلى أدوار خروج المغلوب. وحلت لاعبة المنتخب الأردني سارة حدادين في المركز الرابع ضمن منافسات السيدات.

وتستثمر المملكة في الألعاب الإلكترونية، حيث تشمل إستراتيجية مجموعة “سافي” للألعاب الإلكترونية ضخ 142 مليار ريال سعودي في 4 برامج تغطي مختلف أنواع الاستثمارات وعمليات الاستحواذ. وتتبعُ “سافي” لصندوق الاستثمارات العامة، وتسعى إلى إنشاء 250 شركة للألعاب الإلكترونية في السعودية. ومن الأهداف الرئيسة لإستراتيجية المجموعة تعزيز النمو من خلال الاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ووضع خطة طويلة المدى للاستثمار وتوظيف رأس المال بفاعلية ضمن القطاع. وتمثّل “سافي” عنصراً رئيساً من إستراتيجيتنا الطموحة؛ لتحويل المملكة إلى مركز عالمي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030م.



وتسعى مجموعة “سافي” إلى إنشاء 250 شركة للألعاب الإلكترونية في السعودية، مما سيوفر 39 ألف وظيفة ويرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030م. ويأتي إطلاق إستراتيجية المجموعة لتمكين ودعم الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي أعلن ولي العهد عنها مؤخراً. وستستثمر “سافي” في البرامج والبنى الأساسية على الصعيدين المحلي والدولي، من أجل توفير فرص التدريب والتعليم وريادة الأعمال، واستقطاب الشركات العالمية إلى السعودية، من خلال الاستثمارات والشراكات التي ستساهم في توفير المهارات ونقل المعرفة وبناء القدرات في منظومة العمل.