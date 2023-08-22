الرياضة

النصر يُقصي شباب الأهلي ويبلغ دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

صحيفة البلادaccess_time6 / صفر / 1445 هـ      22 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- أيمن علي محمد

تصوير- عبدالله الفهيدي- مشاري البجيدي

نجح فريق النصر في بلوغ دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2024/2023، بعد أن أقصى فريق شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 2/4، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الأول بارك، في الملحق الآسيوي.

سجل للنصر تاليسكا في الدقيقتين 11، و90+5، وسلطان الغنام في الدقيقة 88، وبروزفيتش في الدقيقة 90+7ظ، فيما أحرز هدفي شباب الأهلي يحيى غساني في الدقيقتين 18، 46.

وبهذه النتيجة حجز نادي النصر مقعداً في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، الذي تقام قرعته يوم الخميس المقبل.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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