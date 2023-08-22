النصر يُقصي شباب الأهلي ويبلغ دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

متابعة- أيمن علي محمد
تصوير- عبدالله الفهيدي- مشاري البجيدي
نجح فريق النصر في بلوغ دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2024/2023، بعد أن أقصى فريق شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 2/4، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الأول بارك، في الملحق الآسيوي.
سجل للنصر تاليسكا في الدقيقتين 11، و90+5، وسلطان الغنام في الدقيقة 88، وبروزفيتش في الدقيقة 90+7ظ، فيما أحرز هدفي شباب الأهلي يحيى غساني في الدقيقتين 18، 46.
وبهذه النتيجة حجز نادي النصر مقعداً في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، الذي تقام قرعته يوم الخميس المقبل.
رأسية تاليسكا تعلن الهدف الأول⚽️#دوري_أبطال_آسيا#النصر_شباب_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/LrL1jmRgVq
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 22, 2023
شباب الأهلي يعود للمباراة (1-1)⚽️#دوري_أبطال_آسيا#النصر_شباب_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/Lm1U1Dove1
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 22, 2023
هدف ثاني لشباب الأهلي الإماراتي⚽#دوري_أبطال_آسيا#النصر_شباب_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/8ctsREU1hd
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 22, 2023
سلطان الغنام يعدل النتيجة للنصر⚽#دوري_أبطال_آسيا#النصر_شباب_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/DF8RZWw3Wk
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 22, 2023
رأسية قاتلة⚽️
تاليسكا يسجل الهدف الثالث🔥#دوري_أبطال_آسيا#النصر_شباب_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/GpHfXI2Rdp
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 22, 2023
خلصها بــروزوفــيــتــش⚽️🔥
النصر إلى دوري الأبطال🏆✅#دوري_أبطال_آسيا#النصر_شباب_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/nu30lD2yo4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 22, 2023