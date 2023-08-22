العين يتغلب على البكيرية في دوري” يلو”

حائل- خالد الحامد
حقق فريق العين الأول لكرة القدم فوزه الأول في دوري يلو لأندية الدرجة للمرة الأولى الموسم الجاري، بعد إلغاء لقائه الأول أمام الباطن، وذلك بعد انتصاره على ضيفه البكيرية بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جرى بينهما، على استاد الملك سعود بالباحة ضمن الجولة الثانية.
جاء هدف العين الوحيد عن طريق ألتون سواريز د54. بهذه النتيجة، أصبح رصيد العين 3 نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد البكيرية عند نقاطه الثلاث في المركز الخامس.
د54‘⚽️ هدف لـ @alain_ksa
ألتون سواريز يفتتح التسجيل 👏#العين_البكيرية #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/hQcL0iuTmP
— دوري يلو (@FDL_KSA) August 22, 2023