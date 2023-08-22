الرياضة

العين يتغلب على البكيرية في دوري” يلو”

صحيفة البلادaccess_time6 / صفر / 1445 هـ      22 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
حقق فريق العين الأول لكرة القدم فوزه الأول في دوري يلو لأندية الدرجة للمرة الأولى الموسم الجاري، بعد إلغاء لقائه الأول أمام الباطن، وذلك بعد انتصاره على ضيفه البكيرية بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جرى بينهما، على استاد الملك سعود بالباحة ضمن الجولة الثانية.


جاء هدف العين الوحيد عن طريق ألتون سواريز د54. بهذه النتيجة، أصبح رصيد العين 3 نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد البكيرية عند نقاطه الثلاث في المركز الخامس.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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