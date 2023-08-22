الرياضة الأمير فيصل بن بندر رئيسًا للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية

البلاد- الرياض

زكّت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيسًا لمجلس الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية لدورة ثانية. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية، التي عقدت بالتزامن مع احتضان المملكة للدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية خلال الفترة من 18 – 20 أغسطس الجاري، حيث جددّت الجمعية ثقتها في الأمير فيصل بن بندر كرئيس للاتحاد، مع انتخاب كل من الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان نائبًا أولًا، وحسين الكوهجي نائبًا، وشريف عبدالباقي نائبًا، وماهر السرولي نائبًا. وقال سمو رئيس الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية: “نسعى بهذا الاجتماع إلى الدفع بدولنا العربية نحو المقدمة في قطاع الرياضات الإلكترونية، وأن تكون من خلال احترافيتها مضرب مثل في أرجاء العالم، وأن نصل باللاعب العربي إلى كبرى محافل الرياضات الإلكترونية العالمية”. وأضاف: ” نهدف من خلال جمعنا هذا إلى أن نُمكّن العرب الشغوفين بالرياضات الإلكترونية وأن نصنع لهم قطاعًا يوافق تطلعاتهم، حيث نمتلك جميع المؤهلات لريادة قطاع الرياضات الإلكترونية العالمي، بوجود اللاعب الموهوب، واهتمام القيادات، وعمل نخبة المسؤولين الذين يسعون باستمرار في تحقيق المستهدفات وترجمة الأحلام على أرض الواقع”.