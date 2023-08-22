إزالة مستودعات وورش مخالفة في بريمان

البلاد ـ جدة

أزالت أمانة محافظة جدة 25 موقعًا مخالفاً، بنطاق “بريمان” الفرعي على مساحة إجمالية بلغت 28 ألف متر مربع، وذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال حيث تواصل الأمانة جهودها في القضاء على العشوائيات بكافة أشكالها.

وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية تركي الذروي, أن الفرق الميدانية واصلت رصد المخالفات البلدية بالنطاق، حيث جرى إزالة العديد من المواقع المخالفة بحي “أم حبلين” عبارة عن مستودعات وورش جرى استغلالها بلا مستمسكات شرعية مما استوجب إزالة المخالفات. وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهود البلديات الفرعية الميدانية لمنع المخالفات وإزالة المخالفات بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.