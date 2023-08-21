فيديو.. أهداف مباراة يوفنتوس وأودينيزي (3-0)

استهل يوفنتوس مبارياته في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي (2023-2024) بانتصار خارج الديار سهرة الأحد، على أودينيزي بثلاثة أهداف دو رد.

أقيمت المباراة في ملعب (أودينيزي أرينا) معقل أودينيزي، أمام نحو 25 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم الإيطالي الدولي أنطونيو راباونو.

أهداف يوفنتوس ضد أودينيزي بدأها الجناح الإيطالي الشاب فيديريكو كييزا في الدقيقة الثانية، إثر تمريرة من زميله الصربي دوسان فلاهوفيتش.

فلاهوفيتش عاد بعد 18 دقيقة وسجّل الهدف الثاني للـ(بيانكونيري) من علامة الجزاء، وسجّل الهدف الثالث الفرنسي أدريان رابيو في الدقيقة 45.

وبحسب منصّة أوبتا (Opta) للإحصاءات، سجّل يوفنتوس 3 أهداف في شوط واحد بمباراة افتتاحية بالدوري الإيطالي، لأول مرّة منذ عام 2001.

شاهد أهداف يوفنتوس وأودينيزي 3-0