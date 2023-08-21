سعود بن جلوي رعى الاتفاقية.. تنمية الاستثمار الصحي في محافظة جدة

البلاد – جدة

برعاية الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وُقّعت أمس بمقر المحافظة مذكرة تعاون مشترك بين صحة جدة، والغرفة التجارية الصناعية بجدة، لدعم تنمية الاستثمار الصحي بالمحافظة.

وقع الاتفاقية مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، وأمين عام غرفة جدة رامز بن منصور آل غالب، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد يوسف ناغي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون، وتشجيع المستثمرين في مجال الاستثمارات الصحية وتطويرها، من خلال جهودهما في تشجيع الاستثمار؛ وفق أعلى المعايير المحلية والعالمية، وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمستفيدين من الطرفين، وتبادل الخبرات العلمية والعملية والمصلحة المشتركة والنمو المعرفي لكلا الطرفين.