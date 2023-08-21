“سدايا” و”التعليم” تطلقان برنامجا لتدريب معلمي الحاسب

جدة : البلاد

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالتعاون مع وزارة التعليم, برنامج (مبرمجي ذكاء المستقبل) في مرحلته الثانية لتدريب معلمي الحاسب الآلي في التعليم العام بالرياض، وجدة، والدمام، على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويستمر حتى ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣م.

ويُشرف على التدريب عدد من المتخصصين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي في سدايا ليتم تدريب المعلمين والمعلمات على مبادئ الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والرؤية الحاسوبية، لإثراء تجربتهم العلمية في هذا المجال والمساهمة في بناء جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على بناء اقتصاد قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويعد هذا البرنامج إحدى مبادرات “سدايا” المعرفية في بناء الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي خصصت لتدريب أكثر من 1500 معلم ومعلمة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي لمدة عشرة أيام بواقع 40 ساعة تدريبية لكل معلم تم تقديمها باللغتين العربية والإنجليزية، نفّذ خلالها المعلمون تجارب تعليمية فاق عددها 350 ألف تجربة تعليمية خلال فترة التدريب التي تجاوز مجموعها 55 ألف ساعة تدريبية.