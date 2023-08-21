دفعة جديدة بأكاديمية الأمير نايف

البلاد – الرياض

استقبلت أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات، (324) دارسًا ومتدربًا في برامج الدبلوم العالي والبرامج التدريبية التخصصية لعام 1445 هـ، من مختلف الوزارات والقطاعات العسكرية.

وتهدف دبلومات وبرامج أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات، إلى تنمية معارف الدارسين والمتدربين، وتوحيد مفاهميهم، وتعزيز قدراتهم في التنظيم القانوني لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وسيحظى الدارسون في الأكاديمية ببرامج تدريبية تخصصية من علوم تطبيقية ونظرية، لتنمية مهاراتهم في العلوم الأمنية الخاصة بمكافحة المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية.