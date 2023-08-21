تزامناً مع اليوم العالمي للعمل الإنساني.. أمير الشرقية يطلق جائزة “الإنسان أولاً»

البلاد – الدمام

أطلق الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مقر الإمارة أمس، جائزة “الإنسان أولاً” للعمل الإنساني بنسختها الثالثة، التي ينظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية، بالتعاون مع مجلس المنطقة للمسؤولية الاجتماعية ” أبصر” ومعهد الإدارة العامة، والغرفة التجارية، ومؤسسة سعد القنبر للخدمات الإنسانية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني.

كما شهد سموه تدشين الهوية الجديدة للجائزة، التي تعد أداة فاعلة لتحفيز وإلهام قطاعات المجتمع وأفراده بالمنطقة، وتهدف بشكل رئيس إلى إبراز وتكريم الجهود المختلفة، ونشر وترسيخ ثقافة العمل الإنساني، والإسهام في نشر الصورة الذهنية الإيجابية من خلال الأعمال الإنسانية للمملكة ومواطنيها.

وأكدت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية ” أبصر” أن إطلاق النسخة الثالثة للجائزة، وتدشين هويتها الجديدة؛ يمثل نقلة جديدة امتدادًا للنسختين السابقتين؛ لما تحمله الجائزة من معانٍ عميقة، تسهم في تعزيز حس المسؤولية الاجتماعية والإنسانية لدى جميع القطاعات وعلى كافة المستويات، وتحفز قيام الجميع- كل حسب دوره- على تقديم الأفضل في سبيل تحقيق تطلعات المملكة قيادة وشعبًا. من جانبه، أوضح مدير عام فرع الوزارة، المشرف العام على الجائزة عبدالرحمن بن فهد المقبل، أن الجائزة بنسختيها الأولى والثانية حظيت برعاية سمو أمير المنطقة، وكان لها الأثر في إبراز المبادرات الإنسانية بالمنطقة، التي تعكس هوية مملكة الإنسانية الرائدة على مستوى العالم، مشيدًا بدور المملكة الإنساني في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لدول العالم كافة، ودعم القضايا الإنسانية.

بدورها، بينت رئيس لجنة التحكيم ابتسام الحميزي، أن الجائزة تهدف إلى تقديم نماذج متميزة تعكس هوية المملكة الإنسانية، وتعزيز روح التكافل المجتمعي، وتشجيع الإبداع والابتكار في العطاء الإنساني، منوهة بدور أعضاء لجنة التحكيم الفاعل في الارتقاء بمخرجات الجائزة.