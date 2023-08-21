تحلية مياه خيبر بالذكاء الاصطناعي

البلاد – الرياض

دشنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مشروع تشغيل محطة تحلية مياه خيبر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في إطار توجهاتها الإستراتيجية لتوظيف أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتشغيل محطات تنقية مياه السدود والمياه الجوفية في المملكة، من خلال التحكم المركزي.

ويُدار العمل في المحطة من مسافة تتجاوز 318 كلم، عبر مركز التحكم في منظومة إنتاج ينبع، ويعدُّ واحدًا من أهم المشاريع التنموية للمياه في المنطقة، لما له من أثر اقتصادي يعزز خفض التكاليف التشغيلية والكفاءة الإنتاجية، بأقل عدد من الكوادر البشرية، وبالاستجابة المُثلى لتمكين المحتوى المحلي، والارتقاء بقدرات قطاع المياه وتنافسيته، للمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة وجودة الحياة.

وتوسع التقنيات المُستخدمة والتحكم المركزي، آفاق استمرارية الأعمال بأعلى موثوقية وكفاءة ومرونة، بتمكين الصيانة العاجلة، والمتابعة الدقيقة للمواقع الحيوية، والالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة، وزيادة تدابير الأمن السيبراني المُحكمة، وحماية مشروعات البنية التحتية الرقمية؛ وفق أفضل وأحدث المعايير المحلية والعالمية.