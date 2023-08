بعد تبرئته في قضايا اعتداء.. مانشستر يونايتد يفسخ عقد غرينوود

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إنهاء عقد الجناح الشاب ميسون غرينوود (21 عامًا) بالتراضي، في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني عصر اليوم الاثنين.

غرينوود كان تحت طائلة المساءلة القضائية في المحاكم بريطانيا، بعد اتهامه بتهم اعتداء جنسي في يناير 2022، لكن تمّت تبرئته في فبراير 2023 من كل التهم.

وتم إيقاف اللاعب الشاب عن ممارسة النشاط مع فريق مانشستر يونايتد منذ تلك المدّة، ورُغم تبرئته رسميًا، فقد قرر النادي الشمالي إنهاء عقده بالتراضي.

وقال البيان: “بناء على الأدلة التي بحوزتنا، توصّلنا إلى أن ميسون لم يرتكب تلك الجرائم المتهم بها، لكنه يقر اليوم أنه ارتكب أخطاءً أخرى يتحمّل مسئوليتها”.

جاء أيضًا: “تدرك كل الأطراف بما فيها ميسون، صعوبة استكمال مسيرته في مانشستر يونايتد، لذلك اتفقنا أنه سيكمل مسيرته خارج النادي ونعمل على ذلك”.

تم تصعيد غرينوود إلى الفريق الأول لمانشستر يونايتد عام 2019، وظهر منذ تلك الفترة في 129 مباراة، حيث سجّل 35 هدفًا وقدّم 12 تمريرة حاسمة لزملائه.

