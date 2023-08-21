الرياضة اليونانية كاترينا فاليدا مدربة لسيدات القادسية

البلاد- الدمام

تعاقدت إدارة نادي القادسية مع اليونانية كاترينا فاليدا؛ للعمل كمدير فني لفريق القادسية النسائي لكرة القدم. وتتمتع فاليدا بخبرات كبيرة تمتد لـ 20 عامًا، حيث سبق لها العمل كمدربة رئيسة ومدربة مساعدة، ومحللة على مختلف المستويات، حيث عملت كمدربة لمنتخب اليونان تحت 19 و 17 عامًا، وفريق الشباب في أولمبياكوس، ومعسكرات الصيف في أولمبياكوس إف سي، ونادي EAK . وكان آخر محطاتها التدريبية العمل كمدربة للمنتخب الوطني للسيدات تحت 17 في سنغافورة تزامنًا مع تدريبها اللاعبين في مشروع Unleas. وتخرجت فاليدا من برنامج Uefa Mentorship، كما لعبت على المستوى الدولي، وحاصلة على رخصة احتراف من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وبرنامج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للإرشاد، وماجستير في الإدارة الرياضية، وبكالوريوس في العلوم الرياضية. يذكر أن القادسية يلعب للمرة الأولى في الدوري النسائي، بعدما أكمل استحواذه الرسمي على فريق المتحد النسائي- أحد أندية الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم السيدات- ليكون ممثل القادسية في الدوري النسائي بالموسم المقبل. وتتطلع إدارة نادي القادسية إلى تعزيز الكرة النسائية والمنافسة على البطولات التي ينظمها اتحاد الكرة للفرق النسائية، بعدما أصبح ثاني فرق المنطقة الشرقية في دوري السيدات إلى جانب فريق شعلة الشرقية. وستعمل إدارة النادي خلال الفترة المقبلة على استقطاب لاعبات على المستويين المحلي والدولي لتطعيم الفريق بعناصر خبرة.