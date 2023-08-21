“العشرين” تطلق المبادرة العالمية للصحة الرقمية

البلاد – الرياض

أطلق وزراء الصحة في اجتماع دول مجموعة العشرين، المبادرة العالمية في مجال الصحة الرقمية، وذلك خلال الاجتماع المنعقد في دولة الهند، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وتسعى منظمة الصحة العالمية من خلال هذه المبادرة لدعم تنفيذ الإستراتيجية العالمية للصحة الرقمية 2020-2025، لتساهم في توحيد المعايير وأفضل الممارسات العالمية والموارد؛ لتسريع تحول نظام الصحة الرقمي، وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

وقدم وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل في كلمته خلال إطلاق المبادرة شكره للرئاسة الهندية في استمرار العمل على موضوعات الصحة الرقمية، التي بدأت خلال رئاسة المملكة في العام 2020م، حيث تأتي مشاركته في إطلاق المبادرة بدعوة من الرئاسة الهندية؛ للحديث عن التحول الرقمي الصحي، والذكاء الاصطناعي الذي تشهده المملكة، ومنها مستشفى صحة الافتراضي، وتجربة المملكة النوعية في هذا المجال.