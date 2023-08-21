الإصابات تضرب مانشستر سيتي.. ستونز يغيب 5 أسابيع!

تأكد غياب قلب الدفاع الإنجليزي لنادي مانشستر سيتي، جون ستونز (29 عامًا) لمدّة 5 أسابيع على الأقل، نتيجة إصابة قوية في الفخذ.

وتعرّض ستونز -صاحب 67 مباراة دولية مع الأسود الثلاثة- إلى إصابة في الفخذ خلال الجولات التحضيرية للموسم الجديد (2023-2024).

أجبرت الإصابة ستونز على الغياب عن أول جولتين من الدوري الإنجليزي، في انتصار مانشستر سيتي على بيرنلي (3-0) ونيوكاسل (1-0).

من المؤكد غياب ستونز أيضًا عن المنتخب الإنجليزي في مباراتيه المقبلتين بالتوقف الدولي في منتصف سبتمبر، أمام أوكرانيا واسكتلندا.

وقال مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، في تصريحات صحفية: إن ستونز لن يكون متاحًا للعب، إلا بعد نهاية التوقف الدولي المقبل.

وانضم ستونز إلى سلسلة إصابات مانشستر سيتي، التي أبرزها صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروين، والجناح البرتغالي برناردو سيلفا.