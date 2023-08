الإصابات تضرب مانشستر سيتي.. ستونز يغيب 5 أسابيع!

تأكد غياب قلب الدفاع الإنجليزي لنادي مانشستر سيتي، جون ستونز (29 عامًا) لمدّة 5 أسابيع على الأقل، نتيجة إصابة قوية في الفخذ.

وتعرّض ستونز -صاحب 67 مباراة دولية مع الأسود الثلاثة- إلى إصابة في الفخذ خلال الجولات التحضيرية للموسم الجديد (2023-2024).

أجبرت الإصابة ستونز على الغياب عن أول جولتين من الدوري الإنجليزي، في انتصار مانشستر سيتي على بيرنلي (3-0) ونيوكاسل (1-0).

من المؤكد غياب ستونز أيضًا عن المنتخب الإنجليزي في مباراتيه المقبلتين بالتوقف الدولي في منتصف سبتمبر، أمام أوكرانيا واسكتلندا.

وقال مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، في تصريحات صحفية: إن ستونز لن يكون متاحًا للعب، إلا بعد نهاية التوقف الدولي المقبل.

وانضم ستونز إلى سلسلة إصابات مانشستر سيتي، التي أبرزها صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروين، والجناح البرتغالي برناردو سيلفا.

Pep Guardiola confirms a continued absence for John Stones 😣

