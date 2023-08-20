400 ألف طن حصاد تمور الرياض

البلاد – الرياض

يشهد معرض التمور الموسمي الثاني في العاصمة الرياض تنوعا في الأصناف والمنتجات ، حيث أتاح منافذ بيع لأكثر من 50 مزارعاً وعارضاً، وسط وفرة في كميات وأنواع المحاصيل الواردة من مختلف مناطق المملكة.

وتتكامل الجهود التنظيمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالشراكة مع إمارة منطقة الرياض، والمركز الوطني للنخيل والتمور، وعدد من الجمعيات الزراعية، مع مستهدفات المعرض المقام لمدة شهرين بسوق الروابي للخضار والفواكه، ليكون تجمعاً اقتصادي وزراعي موسمي يسهم في تعزيز المناخ التسويقي لتمور المنطقة التي تشكل 24 % من إجمالي إنتاج المملكة، بواقع 400 ألف طن.

وتأتي الفعالية في إطار التنمية المتكاملة لإنتاج التمور في المملكة ويمتاز بالجودة العالية والوفرة والتنوع، حيث بلغ إجمالي عدد النخيل بالمملكة 34.554.602 ريالاَ تمثل نسبة 27 % من إجمالي النخيل في العالم، وتدفع بالإنتاج المحلي ليصل إلى 1.541.769 طناً ، وتبرز ذلك من خلال المعرض الاقتصادي الزراعي الموسمي الذي سيسهم في دعم وتعزيز تسويق المنتجات الزراعية، والتسويق الزراعي المحلي والمُزارعين؛ بهدف دعم قطاع النخيل والتمور الذي تبلغ قيمة إسهامه 7.5 مليارات، بما يعادل 12 %من إجمالي الناتج الزراعي بالمملكة.