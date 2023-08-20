11 % النمو المتوقع.. المملكة وجهة للمعارض والمؤتمرات

البلاد – الرياض

تعدّ المملكة المحور الاقتصادي للمنطقة وعضو مؤثر في مجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم، مما يعزز من مكانتها باعتبارها مركزًا لفعاليات الأعمال ، كما تمتلك قطاعات قوية القدرة على الاستثمار في صناعة المعارض والمؤتمرات، فيما يتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة نمو قطاع سياحة المعارض والمؤتمرات في السعودية 11 % خلال السنوات المقبلة.

في هذا السياق أطلقت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة في القطاع، التي تُقدم بصورة مجانية للمهتمين والمتخصصين من موظفي الدولة والقطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وجامعة أم القرى.

وتهدف الدورات التدريبية إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز فرص الاستقرار والتطور الوظيفي للعاملين في قطاع المعارض والمؤتمرات، كما تشمل الدورات مجموعة متنوعة من المسارات التدريبية المتعلقة بتنظيم المعارض والمؤتمرات، مثل إدارة الفعاليات والمؤتمرات، وإستراتيجيات تسويق الفعاليات، وإدارة تجربة العملاء في الفعاليات.

وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز القطاع بالكوادر الوطنية المؤهلة للنهوض به وفق الخطط المرسومة لقطاع المعارض والمؤتمرات ، وتهيئة المملكة للمنافسة عالمياً في هذا القطاع، وتعزيز التوظيف وفرص العمل في هذا القطاع الحيوي، حرصاً من الهيئة على تطوير مخرجات الدورات والأخذ بآراء وانطباعات المتدربين بشكل مباشر.

بدوره قام الرئيس التنفيذي للهيئة المكلّف أمجد شاكر بزيارة ميدانية لمقرّ انعقاد إحدى هذه الدورات في الرياض، حيث أبدى المتدربون رضاهم عن المادة العلمية في الدورات بالإضافة إلى رغبتهم للالتحاق بدورات مماثلة مستقبلاً.

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