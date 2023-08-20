موجز اقتصادي

وكالات تجارية

قالت وزارة التجارة، إن إجمالي عدد الوكالات التجارية المسجلة بلغ 16595 وكالة منها 12736 وكالة توزيع تمثل 77 %- و3059 وكالة تجارية، و696 وكالة خدمات. وبلغ عدد الوكالات التجارية المُصدرة منذ بداية 2023 حتى نهاية يوليو الماضي 292 وكالة، منها 252 وكالة توزيع، وثماني وكالات تجارية، و32 وكالة خدمات.

مربيات النحل

اختتمت جمعية النحَّالين التعاونية بمنطقة جازان برنامجًا تدريبيًّا بعنوان “أساسيات تربية النحل وأهميته الاقتصادية” لتأهيل 100 مشاركةٍ من النساء والفتيات في مجال تربية النحل ومنتجاته، وذلك بالتعاون مع مركز أبحاث النحل بجامعة الملك خالد ، بهدف دعم المرأة في هذا المجال، وتأهيل وتحفيز المشاركات لسوق العمل.

مشروعات ري

أطلقت المؤسسة العامة للري عددًا من المشاريع التنموية في قطاع الري، بحضور رئيس المؤسسة الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك،بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 133 مليون ريالًا. شملت المشاريع إنشاء وتنفيذ خزانَين إضافيَين لمحطة صويدرة بمحافظة الأحساء، وتنفيذ منظومة الضخ وشبكات الري بمحافظة القطيف، وغرفة التحكم والمراقبة ومحطة الضخ وشبكات الري بمحافظة الأفلاج.