“مسك” تواصل رحلة تمكين الشباب عبر جولة الباحة

البلاد : متابعات

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تنظم مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” , يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023م , فعالية “جولة مسك” في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة .

وتأتي هذه النسخة من جولة مسك في إطار فعاليات برامج ومبادرات مؤسسة محمد بن سلمان، حيث ستُقام خلالها 4 جلسات حوارية لمسارات مسك الأربعة (مسك القادة ومسك الريادة ومسك المهارات ومسك للمجتمع) بمشاركة رؤساء تنفيذيين ورواد أعمال وأصحاب التجارب المُلهمة.

وستُقدم الجولة لشباب وفتيات منطقة الباحة، 6 ورش عمل تفاعلية في المجالات القيادية والريادية والمهنية والإبداعية، ومساحة مخصصة للتطوير المهني؛ لدعم وتمكين الخريجين والخريجات من بناء وتطوير مسيرتهم المهنية, كما ستُعرّف الجولة بفرص التمكين للجيل الواعد وما توفره مؤسسة “مسك” وجهاتها التابعة من برامج ومبادرات تمكينية، من خلال الأجنحة التعريفية المصاحبة التي تهدف إلى بناء مجتمع شبابي تفاعلي وطموح.

وستنعقد ضمن “جولة مسك” المناظرة الختامية لبرنامج صوت الشباب الذي يهدف إلى استقطاب الطاقات الشبابية من جميع أنحاء المملكة، وإشراكهم في رحلة إثرائية تُفعّل دورهم كمواطنين فاعلين ومؤثرين وقادرين على بناء مستقبلٍ واعد، حيث يسعى البرنامج إلى تمكين مجتمع الشباب من أُسس الحوار والتواصل والتفكير النقدي وبناء الحجج، وتأهيل الشباب والفتيات للمنافسة النهائية وخوض مناظرة أمام صُناع القرار؛ لمناقشة موضوعات تهتم بشؤون الشباب في القطاع غير الربحي.

يذكر أن “جولة مسك” تسعى إلى الوصول للطاقات الشبابية والإبداعية في جميع أنحاء المملكة، وإلهامهم وتمكينهم من خلال إتاحة الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الرواد والمُلهمين والجيل الواعد في المجالات ذات العلاقة بالشباب، إذ يُشكّل تفاعل الشباب الطموح مع الأنشطة الإثرائية التي تقدمها الجولة، فرصة لتبادل الخبرات والتجارب، حيث تواصل مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” ما بدأته منذ 2022م، حيث انعقدت 5 جولات سابقة في جدة والدمام والمدينة المنورة وتبوك والقصيم، استفاد منها أكثر من 27 ألف شاب وشابة.