فورد ماكس برون” بطلًا لكأس إمارة مكّة المكرّمة.. والتقديريّة من نصيب “الملهم”

متابعة -محمد الجليحي

أهدى الجواد “فورد مادكس برون” مالكه عبد الله علي جريد المطيريّ كأس إمارة منطقة مكّة المكرّمة، إثر فوزه، مساء أمس السبت، بالشوط السابع من الحفل الـ33 لموسم سباقات الطائف، الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل على ميدان الملك خالد بن عبد العزيز للفروسيّة في الحوية.

وقاد الخيّال عادل الفريديّ “فورد مادكس برون”، الذي درّبه حسين الشويب، إلى قطع مسافة الشوط، البالغة 1600 متر، في زمن قدره 1:43.99 دقيقة. وحسم الخيّال نفسه الشوط السادس من الحفل.

ونيابةً عن صاحب السموّ الملكيّ الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكّة المكرّمة، سلّم صاحب السموّ الملكيّ الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز، محافظ الطائف، الكأس.

وتضمّن الحفلُ الـ33 ثمانية أشواط أخرى، ووصل مجموع جوائزه إلى 885 ألف ريال، بينها 150 ألفًا لشوط كأس إمارة منطقة مكّة المكرّمة، نصفُها يذهب لصاحب المركز الأوّل.

وافتُتِح اليوم السباقيّ في تمام الساعة الـ4 من عصر أمس. وأسفر أوّل أشواطه التسعة، الذي بلغ طوله 1200 متر، عن فوز الجواد “الزحل”، المملوك لإسطبل النوب، مع الخيّال وجبرتو راموس والمدرّب سلمان العضيانيّ.

وفي الشوط الثاني، على المسافة نفسها، سبقت الفرس “بنت الأجواد”، المملوكة لرفاعي صنت الغريبان، باقي المشاركين إلى خطّ النهاية، وكان على متنها الخيّال نايف العنزيّ، بينما درّبها ناصر فواز.

وزادت مسافة التنافس بدءًا من الشوط الثالث، الذي امتدّ ل1400 متر، وأسفر عن حصد الجواد “ناشونال جالوري”، المملوك للشيخ عبد الله حمود المالك الصباح، المركز الأوّل، بقيادة الخيّال محمد الحبيل وتدريبات ثامر الديحانيّ.

وعلى المسافة نفسها، قاد الخيّال عبد الله العوفيّ الجواد “عسفان الخالديّة”، المملوك لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، إلى قمّة ترتيب الشوط الرابع.

أمّا الشوط الخامس، الممتدّ أيضًا لـ1400 متر، فذهبت قمّة ترتيبه إلى الجواد “حافظك الله الخالديّة”، المملوك لإسطبلات الخالديّة، بقيادةٍ من الخيّال فهد الفريديّ. وكلا الجوادين درّبهما سعد مطلق.

وكسِبَت “منبريّة”، المملوكة لإسطبل المنقوش، الشوط السادس، الذي بلغ طوله 1600 متر، تنافست فيه الأفراس الرابحة (0- 2 فوز). وحقّقت الفرس انتصارها مع الخيّال عادل الفريديّ والمدرّب محمد آل دغيش.

وأجرِيَت باقي أشواط الحفل على المسافة نفسها، وبقيادةٍ من الخيّال سند الديحانيّ، ظفرت الفرس “حبيبي قو لكي”، التي يمتلكها رفاعي صنت الغريبان ودرّبها ناصر فواز، بصدارة الشوط الثامن.

وحصلت الفرس “جابها الله”، المملوكة لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، على المركز الأوّل في الشوط التاسع، آخر أشواط الحفل، وقادها فيه الخيّال عبد الله الفيروز، بينما درّبها أحمد محمود.

واحتضن الميدان نفسه، الجمعة، الحفل السباقيّ الـ32، حيث حقّق الجواد “الملهم” المملوك لأحمد سعد مريخان الجبرين، المركز الأوّل في الشوط التاسع الأخير، بقيادة من الخيّال عبد الله الفيروز وإرشاد المدرّب عبد الله الفرّاج.

وقطع “الملهم” مسافة 1600 متر في 1:43.19 دقيقة، ليفوز بجائزة نادي سباقات الخيل التقديريّة. وسلّم الأستاذ زياد المقرن، الرئيس التنفيذيّ للنادي، الجائزة، التي كان سباقُها مفتوح الدرجات للمستورد والإنتاج. وبلغ مجموع جوائز الحفل 740 ألف ريال، بينها 130 ألفًا للشوط الأخير.

واشتمل الحفل، الذي انطلق عصر الجمعة، على 8 أشواط أخرى، تنوّعت تصنيفاتها ودرجاتها وأعمارها. وافتتح الجواد “انزح”، المملوك لعلي عبد الله العمريّ، سجلّ الفائزين في الحفل، عندما قطع مسافة الشوط الأول البالغة 1200 متر، أولًا، مع الخيّال عادل الفريديّ والمدرّب عبد الله المنيف.

وعلى المسافة نفسها، حصدت الفرس “هواويّة”، المملوكة لسعد بن عطا الله القحطانيّ، قمّة ترتيب الشوط الثاني، وقادها الخيّال محمد الشريماء، بينما درّبها بدن السبيعيّ.

وفاز الجواد “للعلم”، المملوك لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالشوط الثالث، الذي امتدّ 1600 متر قاده فيها الخيّال كاميلو أوسبينا، أمّا مدرّبه فهو أحمد محمود.

وعلى صهوة الفرس “ليثال تالينت”، المملوكة للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، احتلّ الخيّال أحمد الشرار المركز الأوّل في الشوط الرابع، الذي امتدّ للمسافة نفسها.

والفرس الفائزة يدرّبها المدرّب الأمريكيّ المخضرم جيمس جيركينز، الذي التحق بالإسطبل الأحمر مع انطلاق الموسم، مطلع شهر يونيو الماضي، في أولى مهامّه التدريبيّة على الميادين السعوديّة، ليسجّل انتصاره الثاني خلال الموسم.

وتصدّر الجواد “وقور الخالديّة”، المملوك لإسطبلات الخالديّة، ترتيب خامس أشواط الحفل الـ32، على مسافة 1600 متر أيضًا، مع الخيّال عادل الفريديّ والمدرّب سعد مطلق.

وأسفر الشوط السادس، على المسافة نفسها، عن فوز الجواد “لزاز العلي”، المملوك لأبناء عبد الرحمن صالح عبد الله آل إبراهيم، بقيادة من الخيّال خالد الميمونيّ وتدريب عبد الرحمن آل إبراهيم.

أمّا الشوط السابع، الذي امتدّ لمسافة 2000 متر، فقد حقّق الجواد “يا مسافر”، المملوك لأحمد محمد فستق، المركز الأوّل، بقيادة الخيّال كاميلو أوسبينا، وإرشاد أحمد الشايع.

وامتد الشوط الثامن للمسافة نفسها، وفاز به الجواد “عاش”، المملوك لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، في ثالث انتصارات أوسبينا ضمن الحفل نفسه، وثانيها مع المدرّب أحمد محمود.