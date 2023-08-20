الإقتصاد

ضوابط معدلة للعلامات التجارية العائلية

صحيفة البلادaccess_time4 / صفر / 1445 هـ      20 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

بدأ العمل بالضوابط والمعايير المعدلة لتسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية ، التي وافق عليها وافق عليها وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد آل الشيخ ، وذلك حسبما نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”. ونص القرار على تفويض الرئيس التنفيذي بتحديث الضوابط والمعايير وتعديلها عند الحاجة، وإحاطة مجلس إدارة الهيئة بذلك، وتضمن التعديلات التالي:

– أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدماً في سجل تجاري موجود مسبقاً.
– أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع و/أو الخدمات التي اشتهر بها مقدِّم الطلب.
– في حال كان الاسم العائلي منتشراً في دولة أخرى، يجب على طالب التسجيل إحضار شهادة التسجيل في تلك الدولة.
– يستثنى من القرار تسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع.
– تسري هذه الضوابط والمعايير على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال احتوائها على اسم عائلي.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.