ضوابط معدلة للعلامات التجارية العائلية

البلاد – جدة

بدأ العمل بالضوابط والمعايير المعدلة لتسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية ، التي وافق عليها وافق عليها وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد آل الشيخ ، وذلك حسبما نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”. ونص القرار على تفويض الرئيس التنفيذي بتحديث الضوابط والمعايير وتعديلها عند الحاجة، وإحاطة مجلس إدارة الهيئة بذلك، وتضمن التعديلات التالي:

– أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدماً في سجل تجاري موجود مسبقاً.

– أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع و/أو الخدمات التي اشتهر بها مقدِّم الطلب.

– في حال كان الاسم العائلي منتشراً في دولة أخرى، يجب على طالب التسجيل إحضار شهادة التسجيل في تلك الدولة.

– يستثنى من القرار تسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع.

– تسري هذه الضوابط والمعايير على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال احتوائها على اسم عائلي.