شريفة العواج عضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة لـ(البلاد): السياحة السعودية تحقق رقماً قياسيا عالميا

حوار- ياسر خليل

قالت عضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة ومنظّم رحلات سياحية بمختلف مناطق المملكة، شريفة حسين العواج إن الدور الكبير التي تقوم به المملكة في القطاع السياحي كبير وفعال ويتواكب مع رؤيتها 2030 من خلال العديد من البرامج والفقرات والمناسبات التي تشرف عليها الهيئة، مؤكدة من خلال هذا الحوار معها الدور الحيوي للكوادر الوطنية من أبناء وبنات الوطن في نقل الصورة الحية للزوار والمصطافين.

• ما خططكم لتفعيل البرامج السياحية خلاص صيف هذا العام؟

•• قمنا بتوفير باقات مميزة من البرامج التي تتناسب مع هذا الفصل، وتلبّي تلك البرامج رغبات الجمهور بمختلف فئاته وميوله ومتطلباته من فعاليات ومسابقات ثقافية وترفيهية وأنشطة سياحية تعكس أجواء تلك

الفترة ، وتساهم هذه النوعية من البرامج الخاصة بفترة الصيف ، في متعة الزائر و السائح من داخل المملكة و خارجها بشكل كبير ويدخل عليه الفرحة والمتعة وكذلك يكسبه معلومات إضافية بجانب الأجواء الترفيهية ،حيث قامت الهيئة السعودية للسياحة بجهود كبيرة لاطلاق موسم الصيف ، وأعلنت الهيئة عن إطلاق الحملة الموسمية لصيف السعودية، تحت شعار “لا تروح بعيد .. روح السعودية”.

تهدف الحملة لتقديم مجموعة واسعة من العروض والمنتجات السياحية المتميزة لابراز تنوّع الوجهات الصيفية في المملكة (الجبلية والبحرية) وما تتضمنه من فعاليات وأنشطة نوعية لجذب الزوار من الداخل والخارج حيث تستهدف الحملة عدداً من الأسواق العالمية .

وقد عقدت الهيئة السعودية للسياحة لقاءً موسعاً قبيل إطلاق برنامج الصيف مع كافة شركاء منظومة السياحة السعودية، من القطاعين الحكومي والخاص، من أجل توحيد الرؤى والجهود، وتمّكين القطاع الخاص، ووضع اللمسات الأخيرة على جاهزية الوجهات والمنتجات والتجارب، والعروض والباقات المقدمة.

• هل هناك خطة لتفعيل شاطىء في جدة للسباحة ؟

•• شاطئ السيف في جدة متنفس الباحثين عن نسيم البحر والجهود كبيرة في هذا الشاطئ الذي يعتبر من أجمل وأروع الشواطئ.

• هل تتواصلون مع كوادر الإرشاد السياحي؟

•• نعم حيث ان المرشد السياحي مهم جدا في اي رحلة تقوم علي أسس علمية وخطط مدروسة وبرامج متنوعة تقدم الي كافة الزوار والسياح بمختلف مناطق المملكة.

• ما التخصصات الموجودة بكلية الامير سلطان للسياحة؟

•• تغير الاسم وأصبحت كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة حيث بدأت الكلية في الدخول إلى مرحلة جديدة واضافة عدد من التخصصات في مجالات ادارة الأعمال والتسويق ونظم المعلومات الادارية والمحاسبة والادارة المالية بالإضافة إلى ادارة المناسبات والحج والعمرة والفعاليات والمناسبات السياحية.

• ما تقيمكم للفعاليات موسم جدة ؟

•• موسم جدة تم تغييره حيث سيستمر طوال عام 2023م والذي يأتي بشكل مختلف امتداداً ومواكبةً لرؤية سمو ولي العهد -حفظه الله- في هذا القطاع بما يلبي رغبة مختلف الفئات من الزوار محلياً وعالمياً داخل المملكة وخارجها، حيث سيتضمن تقويم فعاليات جدة لعام 2023م عدداً من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية حيث يسهم في تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بثقافة المملكة وحضارتها وإرثها والمواقع السياحية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.

• ما الذي ينقص موسم جدة ؟

•• ينقصه المزيد ،وهذا ما تعمله عليه الدولة حالياً بحكم أن مدينة جدة تعدّ بوابة الحرمين وتستقبل الملايين من المعتمرين سنوياً الذين يرغبون بزيارة جدة وحضور فعالياتها بعد العمرة.

• ما علاقتكم بالجهاز ذات العلاقة مثل جودة الحياة ؟

•• الاهتمام بالسياحة عالميًا هو أحد أوجه الاهتمام بجودة حياة الفرد و المجتمع فالسياحة المستدامة هى صناعة ملتزمة بإحداث تأثير منخفض على البيئة والثقافة المحلية، مع المساعدة في خلق فرص عمل في المستقبل للسكان المحليين، حيث تلعب السياحة دوراً مهماً في الحفاظ على التنوع البيولوجي في المملكة وقد قفزت السياحة خطوات كبيرة عما كانت عليه من قبل سواء في التوجه العام للدولة التي وضعتها ضمن أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني في رؤية 2030 من خلال تعزيز السياحة الداخلية وتنويعها كالسياحة الدينية أو التراثية أو الطبيعية أو الاستشفائية أو سياحة المؤتمرات أو السياحة البيئية وغيرها، أو التوجه الخاص للأفراد ،واعتبار السياحة الداخلية جزءًا من الروتين السنوي الذي تعدّ له الأسر برامج مختلفة حسب الإمكانات والمعطيات.

• هل تتابعون العروض السياحية في المطاعم ؟

•• نعم ومهم جدا متابعة العروض في المطاعم والفعاليات لكي تكسب المهارات والخبرة وتتعرف علي كافة المناطق والاسعار المختلفة وجودة ونوعية البرامج المقدمة للزوار والسياح.

• منطقة البلد التاريخية و موسم الصيف ما الفعاليات المتواجدة بها حاليا ؟

•• تم تهيئتها بالعديد من الفعاليات والمسارح والصور التاريخية وشارع الرسامين، و”البروجيكشن”، والعروض المرئية والتاريخية المميزة التي ستعيد ذكريات الماضي الجميل ويوجد فعاليات ثابتة مثل دكتنا ، لومار ، سوق زمان ، فعالية قودي ، فعالية عافية ، حكواتي الأطفال ، فعالية ربيع ، المصوراتي ، مسرح البلد ، البرزة و غيرها .

و ايضاً فعاليا الألعاب الشعبية وسوف تنطلق بإذن الله النسخة الثانية من مهرجان جدة التاريخية “كنا كدا “، من خلال أربعة مسارات للفعاليات بأطوال مختلفة بدلاً من مسار واحد في الدورة الأولى للمهرجان العام الماضي. وتضم المسارات فعاليات المحاضرات الثقافية، والمتاحف، والمسابقات الثقافية والأدبية، إلى جانب فعاليات تجسد حياة أهالي المنطقة في السابق، والمسرحيات، والمعارض القديمة، ودكان الكتب، ومسيرة الحجاج، وورش الصناعات القديمة والرواشين وبناء البيوت القديمة والزخارف والنقوش والخط العربي وفعاليات التسوق والتخفيضات والعديد من الفعاليات الأخرى.