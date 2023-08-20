شاهد.. أهداف مباراة وست هام وتشيلسي (3-1)

انقاد تشيلسي للخسارة أمام وست هام يونايتد الأحد بثلاثة أهداف لواحد، ضمن مباريات المرحلة الثانية من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2034).

دارت أحداث المباراة بين فريقي العاصمة لندن، في عقر دار وست هام (لندن ستاديوم) في حضور جماهيري غفير بلغ 75 ألف مشجّع، وبإدارة الحكم جون بروكس.

المدافع الدولي المغربي نايف أكرد تقدّم لوست هام من ضربة رأس في الدقيقة 7، وعادل الجناح الإنجليزي كارني شوكويميكا لتشيلسي في الدقيقة 28.

وأهدر لاعب الوسط الأرجنتيني الشاب إنزو فيرنانديز ركلة جزاء لفريق تشيلسي في الدقيقة 43، بعد أن تصدّى لها الحارس الفرنسي ألفونس أريولا.



وفي الدقيقة 53، استلم المهاجم الجامايكي المخضرم مايكل أنطونيو، تمريرة من زميله الإنجليزي جيمس ورارد براوس، ليسجل هدف انتصار وست هام.



وأشهر الحكم بروكس بطاقة صفراء ثانية ثم الحمراء في وجه نايف أكرد في الدقيقة 67 نتيجة تدخل متهور على لاعب تشيلسي نيكولاس جاكسون.

البرازيلي لوكاس باكيتا أنهى المباراة بالهدف الثالث لأصحاب الأرض عندما انبرى لركلة جزاء تسبب بها لاعب تشيلسي الجديد مويسيس كايسيدو.

شاهد أهداف تشيلسي ووست هام 3-1

🇲🇦⚽️ رأسية قوية من المغربي نايف أكرد تسكن شباك تشلسي #الدوري_الإنجليزي #وست_هام_تشلسي pic.twitter.com/aThbMZwPrc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 20, 2023