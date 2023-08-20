تتويج الفائزين ببطولة المملكة المفتوحة للمبارزة

البلاد- الدمام



توج أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزين والفائزات في بطولة بطولة المملكة المفتوحة للمبارزة للأسلحة الثلاث (الابيه والسايبر والشيش) التي اختتمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي في الدمام، بعد مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من السعودية ودول الخليج العربي.

حيث حقق زكريا الداوود الميدالية الذهبية في سلاح الابيه، ونال علي النصار (الكويت) الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، فيما حصل سعد البقمي على ذهبية سلاح السايبر.