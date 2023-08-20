الرياضة

تتويج الفائزين ببطولة المملكة المفتوحة للمبارزة

صحيفة البلادaccess_time4 / صفر / 1445 هـ      20 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد- الدمام
توج أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزين والفائزات في بطولة بطولة المملكة المفتوحة للمبارزة للأسلحة الثلاث (الابيه والسايبر والشيش) التي اختتمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي في الدمام، بعد مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من السعودية ودول الخليج العربي.
حيث حقق زكريا الداوود الميدالية الذهبية في سلاح الابيه، ونال علي النصار (الكويت) الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، فيما حصل سعد البقمي على ذهبية سلاح السايبر.
وفي منافسات السيدات، حققت الهيام البلوشي (الامارات) الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، وانتزعت الحسناء الحماد، الميدالية الذهبية في سلاح السايبر، فيما نالت ايتن أيمن (مصر) الميدالية الذهبية في سلاح الابيه.    
وشهدت البطولة تكريم أبطال الموسم الذين حققوا المراكز الثلاث الأولى في بطولة المملكة للجولات الماسية والذهبية والفضية، إضافة إلى تكريم اللجان العاملة وأفضل الحكام وهم منصور الشمري (سلاح السايبر) وفواز النفيعي (سلاح الابيه) ومحمد هزازي (سلاح الشيش) وخالد العويس الحكم المثالي.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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