“الصناعة” تفتتح برنامج مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية

الرياض : البلاد

افتتحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، برنامج مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية بمشاركة 15 مشروعًا صناعيًا نوعيًا لرواد الصناعة السعوديين، الذي يستمر لأكثر من 3 أشهر، وذلك بهدف تمكين ودعم الشركات الصناعية الناشئة، وتذليل التحديات التي تواجهها، إضافة إلى زيادة كفاءة المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الوزارة دعت في شهر مايو الماضي رواد الأعمال إلى التسجيل في “نمو” مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية، التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات المحدّدة لأصحاب المشاريع الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، تماشيًا مع تطلعات رؤية المملكة 2030، وأهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة إلى زيادة قاعدة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الناضجة والمبتكرة وتمكينها من المنافسة عالمياً.

وأفاد أن الحاضنة والمسرعة تهدف إلى توفير منصة لدعم أفكار رواد الأعمال الصناعيين، ومساعدتهم على تأسيس مشارعيهم وزيادة نسبة نجاحها، وتركز الحاضنات بشكل أساسي على رواد الأعمال في المراحل المبكرة، فيما تركز المسرعة على توفير برامج قصيرة المدى تقدم الإرشاد والتدريب والدعم حسب احتياج رائد الأعمال سواء كان المالي او تقني، بهدف توسيع أعمال الشركات الناشئة.

وبيّن أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى توفير بيئة ممكنة لرواد الأعمال الصناعيين، ودراسة الوضع الراهن للصناعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المملكة وتقييمها، ومقارنة المعايير المحلية بالمعايير العالمية مع التركيز على بيئة الأعمال والمسرعات والحاضنات بشكل خاص.