الرياض تواصل استعدادها لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال 2023

البلاد- جدة

تتواصل الاستعدادات لاستضافة بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال بالعاصمة السعودية الرياض، في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض خلال الفترة من 3 – 17 سبتمبر 2023م، وهي البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024م.

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد اختار 60 حكماً من أفضل حكام اللعبة على مستوى العالم لإدارة منافسات البطولة، التي سيشارك فيها أكثر من 2500 رياضي ورياضية من 170 دولة في العالم.

وستشهد الأيام المقبلة اجتماعات عدة؛ منها اجتماع الكونغرس للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، حيث سيتم اعتماد بعض القرارات المهمة التي طرحت في جدول الأعمال.

كما سيتم عقد اجتماع للمكتب التنفيذي وآخر لعدد من اللجان؛ منها الطبية ولجنة الإعلام واللجنة العلمية والبحوث، إضافة إلى الاجتماع الفني للمنتخبات المشاركة في البطولة.

ووفرت اللجنة المنظمة للبطولة أفضل المعدات الرياضية من أرضيات وأوزان للمتنافسين من اقوى الشركات المعتمدة للعبة رفع الاثقال، كما سيستخدم في البطولة تقنية VAR أثناء المنافسات في حال اعتراض أحد اللاعبين على الرفعة.

وينتظر أن تسجل البطولة أرقاماً قياسية جديدة، في ظل مشاركة أبطال العالم من جميع القارات، وكونها محطة عبور للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وتعد البطولة استمراراً للاستضافات السابقة الناجحة لجعل المملكة محط أنظار العالم في استضافة أقوى المنافسات الرياضية العالمية في مختلف الألعاب، بدعم واهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.