وزير الحج والعمرة يبدأ زيارته الرسمية إلى باكستان وبنغلاديش

جدة : البلاد

بدأ معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنغلاديش الشعبية، للوقوف على المبادرات الرائدة في تطوير أنظمة العمرة وتسهيل رحلة زوار الحرمين الشريفين، والاجتماع بعدد من المسؤولين لمناقشة تسهيل إجراءات قدوم معتمري جمهوريتي باكستان وبنغلاديش، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات “رؤية المملكة 2030”.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة الزيارات الدولية التي انطلقت مطلع العام الماضي، 2022، وتأتي امتدادًا للجهود التي تبذلها المملكة لرفع جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، في ظل الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لخدمة الإسلام والمسلمين من جميع أنحاء العالم.