شاهد.. أهداف مباراة ليفربول وبورنموث (3-1)

انتصر ليفربول بثلاثة أهداف مقابل واحد، السبت على بورنموث، في إطار مباريات الأسبوع الثاني من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد (2023-2024).

أقيمت المباراة في أرضية ملعب ليفربول (أنفيلد) بإدارة تحكيمية من الحكم الإنجليزي توماس برامول، أمام حضور حماهيري غفير بلغ قرابة 54 ألف مشجّع.

الفريق الضيف، بورنموث، افتتح التسجيل أولًا ومبكّرًا، في الدقيقة الثالثة عبر الجناح الغاني أنطوني سيمينو إثر تسديدة أرضية داخل منطقة جزاء الـ(ريدز).

أهداف ليفربول في مرمى بورنموث بدأها الجناح الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 28، وعزز المهاجم المصري محمد صلاح بهدف ثانٍ في الدقيقة 36.

في الشوط الثاني تواصلت أهداف ليفربول في شباك بورنموث، عبر المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة 62، إثر متابعة لتصويبة داخل منطقة الجزاء.

أكمل ليفربول المباراة بـ10 لاعبين بداية من الدقيقة 58، بعد طرد متوسط الميدان الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر ببطاقة حمراء مباشرة نتيجة تدخّل خشن.

شاهد أهداف ليفربول وبورنموث 3-1